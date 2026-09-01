«Ак Барс» может делегировать игроков ВХЛ в сборную России для Универсиады

Фото: ak-bars.ru Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что хоккеисты фарм-клубов казанской системы, выступающие в ВХЛ, могут стать костяком сборной России на Всемирной зимней Универсиаде 2027 года, которая пройдет с 15 по 25 января в китайском Чанчуне.