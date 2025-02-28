На базе школы № 1 в рамках работы районных методических объединений педагогов был проведен очередной цикл семинаров-практикумов по подготовке к ГИА обучающихся 9 классов.
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На базе школы № 1 в рамках работы районных методических объединений педагогов был проведен очередной цикл семинаров-практикумов по подготовке к ГИА обучающихся 9 классов.