Сейчас ездить на мотоциклах опасно.В Москве байкерам предложили прекратить поездки по городу до весны, так как сейчас ездить на мотоцикле опасно, сообщает тг-канал ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
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