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В Москве байкерам предложили прекратить поездки по городу до весны

В Москве байкерам предложили прекратить поездки по городу до весны

Сейчас ездить на мотоциклах опасно.В Москве байкерам предложили прекратить поездки по городу до весны, так как сейчас ездить на мотоцикле опасно, сообщает тг-канал ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

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