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Прогноз погоды на 4 декабря

Прогноз погоды на 4 декабря

На сегодняшний день метеорологи прогнозируют холодную погоду по всей стране, отмечает Noi.md. На севере страны показания термометров будут колебаться от -3 до 0 °C ночью и от +1 до +4°C днем, в центре нижний температурный предел составит -2.

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