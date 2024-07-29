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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпов получит 16 млн рублей компенсации за расторжение контракта с «Металлургом» (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее магнитогорский клуб расстался с 32-летним форвардом по обоюдному согласию сторон.

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