«Сима-ленд» и депутат Вихарев отправили огромную фуру в зону СВО. Фото

Пять новых дронов для разведки, в том числе Mavic 3, которых очень не хватает на передовой, теплые вещи, медикаменты и товары первой необходимости отправила компания «Сима-ленд» в зону спецоперации РФ на Украине.
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