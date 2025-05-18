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"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

Владимир Зеленский, похоже, смог переубедить даже самых преданных фанатов киевского режима, которых местные называют "кастрюлями".

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;По его словам, такие переобувшиеся крайне опасны, поэтому с ними необходимо держать ухо востро.&quot; Верить таким, нельзя, совсем, ни единому слову, продадут и предадут, глазом не моргнув!
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11 час.
Надежда
Такие вот и обижаются на &quot;жесткую&quot; фильтрацию)
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10 час.
Игорь Кузнецов
Как можно &quot;нивелировать достижения и роль настоящих патриотов, рисковавших судьбой семьи и своей жизнью&quot;? Кто пишет про &quot;достижения&quot;? Это как-то из времён УССР. А пока - мало ещё &quot;за вымя&quot; взяли укронацистов из Западной Украины, кончаются из Юго-Востока те, кого одурачили, а теперь силой волокут в ВСУ.
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8 час.
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