"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

"По его словам, такие переобувшиеся крайне опасны, поэтому с ними необходимо держать ухо востро." Верить таким, нельзя, совсем, ни единому слову, продадут и предадут, глазом не моргнув!

Игорь Кузнецов

Как можно "нивелировать достижения и роль настоящих патриотов, рисковавших судьбой семьи и своей жизнью"? Кто пишет про "достижения"? Это как-то из времён УССР. А пока - мало ещё "за вымя" взяли укронацистов из Западной Украины, кончаются из Юго-Востока те, кого одурачили, а теперь силой волокут в ВСУ.