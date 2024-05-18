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Спички - не игрушка

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«Россия воюет с армией наркоманов»

«Россия воюет с армией наркоманов»

По данным российского Минобороны, ВСУ всего за пять дней, с 5-го по 10 мая, потеряли до 6 тыс. боевиков.

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Регина Толстоброва
К чему  мир идет.
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