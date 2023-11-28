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  • Лариса Поплавская
    Вот вы и договорились.... Если нам не хватает этики, грамотности, то какое там учить  таджиков или других. В 1917 учи...В Госдуме жестко ...
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"Мигранты устроили "сафари" на русских девочек и женщин: Насилие, убийство, грабёж

"Мигранты устроили "сафари" на русских девочек и женщин: Насилие, убийство, грабёж

Частота новостей о преступлениях мигрантов такова, что они уже стали фоном жизни - как сообщения о повышении цен на бензин, продукты и росте доходов населения.

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Комментарии
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Максим Маркин
У амеров мигр. полиция работает лет 200, пора просыпаться ..
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11 мин.
Sokoloff S M
Доколе?
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6 мин.
Нина Грекова
Моё мнение: Меня очень беспокоит такое огромное количество мигрантов. А может случиться так: В одно прекрасное время большая толпа вооружиться (не удивлюсь, если у них окажутся и ножи и пистолеты) ... и будет бойня, что сделает безоружный народ? А если на пути будут дети, женщины? А наша полиция, вы думаете справиться? Чем быстрее депортируют мигрантов, тем безопаснее будет нам жить в своём доме. А нашим чиновникам, депутатам (некоторым продажным) - нет веры.
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6 мин.

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