"Мигранты устроили "сафари" на русских девочек и женщин: Насилие, убийство, грабёж

Нина Грекова

Моё мнение: Меня очень беспокоит такое огромное количество мигрантов. А может случиться так: В одно прекрасное время большая толпа вооружиться (не удивлюсь, если у них окажутся и ножи и пистолеты) ... и будет бойня, что сделает безоружный народ? А если на пути будут дети, женщины? А наша полиция, вы думаете справиться? Чем быстрее депортируют мигрантов, тем безопаснее будет нам жить в своём доме. А нашим чиновникам, депутатам (некоторым продажным) - нет веры.