У России достаточно средств защитить Крым. Почему ими до сих пор не пользуются?

Чистка российского генералитета может быть подготовкой к конфликту с НАТО Судя по всему, большой войны с НАТО не избежать. При этом два года СВО на Украине показали: даже при тотальном превосходстве в воздухе и ракетном вооружении Россия так и не смогла разгромить ВСУ. Надеяться, что мы сможем эффективно воевать с Североатлантическим альянсом в подобной ситуации – сложно. Скорее всего, отсюда и принятое на самом верху решение о тотальной зачистке виновных в коррупции генералов: без них у нас есть шанс успеть оперативно модернизировать армию и встретить главного врага во всеоружии. Газета New York Times утверждает, что Госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России оружием из Штатов. С таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отмечают чиновники, позиция Блинкена по поводу американского оружия изменилась из-за успехов российских сил на Украине. А ведь начинали с касок и аптечек для ВСУ. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. А глава Франции Макрон заявляет о возможной отправке войск на Украину. Стало известно, что «лягушатники» уже подготовили «сверхскоростной спецназ» для Украины. Параллельно, Франция провела первый испытательный пуск ракеты, способной нести ядерный заряд. Министр обороны Лекорню сообщил, что с истребителя Rafale была успешно запущена модернизированная сверхзвуковая ядерная ракета ASMP. На этом фоне Владимир Зеленский поехал во Францию на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, а потом – на встречу стран G7 в Италии. Наркофюрер намерен призвать НАТО сбивать российские ракеты. Канал Зе Рада пишет по этому поводу: «Раскручивается. Где же та грань, когда стороны остановятся?»

Юрий Ильинов

Скорее всего, «стоп» на Западе не скажет никто. Как считают аналитики канала «Военное обозрение», «начало большой войны в Европе стоит ждать в конце лета – начале или середине осени этого года 2024 года – следует учитывать фактор президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября»: «Начало войны между странами НАТО и Россией вне рамок конфликта на Украине позволит демократам не только уничтожить Трампа, заклеймив его в очередной раз «агентом Кремля», но и разорвать в клочья Республиканскую партию в целом». В ответ Россия тоже повысила ставки до предела: в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Учения нестратегических ядерных сил — наглядная демонстрация того, что произойдет с военнослужащими западных стран, если они вступят в прямое вооруженное противостояние с Россией. Войска уже получили ядерные боеприпасы с баз хранения и приступили к их доставке непосредственно на позиции ударных комплексов. О ядерной боевой части для комплекса «Искандер»: от 5 до 50 килотонн. О мощности головной части «Кинжала» можно лишь строить догадки. Более легкая советская авиационная ракета «воздух — земля» Х-59М могла нести боеголовку мощностью от трех-пяти до 50-100 килотонн. Вероятно, у «Кинжала» примерно так же. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, — 15 килотонн. Помимо ракет воздушного и наземного базирования, Россия с советских времен располагает широкой номенклатурой ядерных артиллерийских боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Его разработали в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», буксируемых «Гиацинт-Б». Мощность — 2,5 килотонны. Подобные боеприпасы имеются и для 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан». Его дальнобойности достаточно, чтобы расчет не пострадал от близкого ядерного взрыва. Но мало того, что переход к стадии использования пусть и не стратегического, но ядерного оружия, это уже вектор в пропасть глобальной катастрофы. В идеальном сценарии Россия должна отразить удар НАТО с помощью обычных вооружений. Но как это сделать, когда собственные генералы годами «коррумпировали» важнейшие направления обороноспособности? Например, арестованный замначальника Генштаба Вадим Шамарин отвечал за всю связь в Вооруженных Силах. Насколько он своими действиями ослабил это направление? А ведь без эффективной связи говорить о победе в современной войне нелепо. Что касается того же замминистра обороны Тимура Иванова – то в его зоне ответственности было строительство. И не только домов для офицеров. Но и фортификаций, бункеров, других средств защиты. Было ли что-то украдено при их возведении? Способны ли сооружения защитить наши военные объекты от ударов НАТО? Вопросы без ответов. Но, может быть, и слава Богу: знай на Западе реальное состояние в нашей армии, они бы уже могли нанести удар. Пока же их сдерживает именно страх «ответки». И нам необходимо, пользуясь этим, успеть исправить то, что ослабили коррупционеры. Судя по всему, на самом верху осознали неизбежность конфликта с Альянсом, и пытаются срочно очистить генералитет от тех, кто наиболее сильно подрывал своей работой обороноспособность страны. Вопрос в том – успеем ли?