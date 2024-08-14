Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Новый загон Госдумы: Советские водители не сдаются - как нас хотят убрать с дорог

Новый загон Госдумы: Советские водители не сдаются - как нас хотят убрать с дорог

Ах, времена, времена… В какое же небо мы с вами влетели, товарищи?  Казалось бы, весь СССР с его железной дисциплиной и уважением к старикам давно канул в лету, но ведь не до такой же степени, чтобы дедов, которые всю жизнь за рулем провели, теперь по медосмотрам таскать! И вот, пожалуйста, современные законодатели, ничего не понимая в наших старых привычках и нуждах, решили, что нам, ветеранам дорог, лучше бы дома сидеть и внуков нянчить, чем по улицам на своих проверенных временем "Жигулях" кататься.

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Комментарии
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Наталия
А главное, опять хотят сделать, как у их вожделенной, обожаемой &quot;заграницы&quot;.  Вот у кого рабская психология.
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6 час.
саша дмитренко
во  первых  не  убрать  с  дорог  а  чаще  проходить  комиссию!  и  я  бы    ужесточил  закон-за  тяжелое  дтп  по  пьяни  давать  как  за  умышленное  убийство!!!  у  пойманных  водил  с  отобранными  правами  отбирать  машину!!
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5 час.
саша дмитренко
а  вообще  то  старперам  полезнее  ножками  ходить  а не  геморрой  свой  мучить)))))))
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5 час.

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