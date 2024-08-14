Новый загон Госдумы: Советские водители не сдаются - как нас хотят убрать с дорог

Ах, времена, времена… В какое же небо мы с вами влетели, товарищи? Казалось бы, весь СССР с его железной дисциплиной и уважением к старикам давно канул в лету, но ведь не до такой же степени, чтобы дедов, которые всю жизнь за рулем провели, теперь по медосмотрам таскать! И вот, пожалуйста, современные законодатели, ничего не понимая в наших старых привычках и нуждах, решили, что нам, ветеранам дорог, лучше бы дома сидеть и внуков нянчить, чем по улицам на своих проверенных временем "Жигулях" кататься.