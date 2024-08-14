Ах, времена, времена… В какое же небо мы с вами влетели, товарищи? Казалось бы, весь СССР с его железной дисциплиной и уважением к старикам давно канул в лету, но ведь не до такой же степени, чтобы дедов, которые всю жизнь за рулем провели, теперь по медосмотрам таскать! И вот, пожалуйста, современные законодатели, ничего не понимая в наших старых привычках и нуждах, решили, что нам, ветеранам дорог, лучше бы дома сидеть и внуков нянчить, чем по улицам на своих проверенных временем "Жигулях" кататься.
Новый загон Госдумы: Советские водители не сдаются - как нас хотят убрать с дорог
Комментарии
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Наталия
А главное, опять хотят сделать, как у их вожделенной, обожаемой "заграницы". Вот у кого рабская психология.
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6 час.
саша дмитренко
во первых не убрать с дорог а чаще проходить комиссию! и я бы ужесточил закон-за тяжелое дтп по пьяни давать как за умышленное убийство!!! у пойманных водил с отобранными правами отбирать машину!!
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5 час.
саша дмитренко
а вообще то старперам полезнее ножками ходить а не геморрой свой мучить)))))))
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5 час.
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