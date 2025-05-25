Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ при освобождении Константинополя уничтожили афроамериканского наемника ВСУ

ВС РФ при освобождении Константинополя уничтожили афроамериканского наемника ВСУ

Афроамериканский наемник, воевавший за ВСУ, был ликвидирован при освобождении села Константинополь в ДНР, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии с позывным Фил.

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