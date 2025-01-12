Пленный боец ВСУ Забарата: мы вели наблюдение за ВС РФ, но попали в плен в ДНР

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название - Покровский) районе Донецкой народной республики (ДНР), однако они оказались окружены и попали в плен.