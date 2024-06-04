Провокацию, жертвой которой станут мирные жители, отработали ВСУ в Херсоне

Инсценировку готовят по тому же сценарию, что и в БучеПровокацию по сценарию, отработанному в Буче, ВСУ готовятся провести в Херсоне, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.