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Системы Starlink используют для вмешательства во внутренние дела стран – Захарова

Системы Starlink используют для вмешательства во внутренние дела стран – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что системы спутниковой связи Starlink начали все чаще использоваться для вмешательства во внутренние дела стран.

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