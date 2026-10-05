Системы Starlink используют для вмешательства во внутренние дела стран – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что системы спутниковой связи Starlink начали все чаще использоваться для вмешательства во внутренние дела стран.
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