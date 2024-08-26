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Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроков

Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроков

Банки указывают на возможные риски в создании новых игроков платежного рынка — небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи клиентов наравне с кредитными организациями, сообщает РБК со ссылкой на письма от Национального совета финансового рынка в ЦБ РФ и Минфин, а также главе Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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