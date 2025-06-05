Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новый вид зароботка у иностранцев: специально бежать в едущую машину на пешеходном переходе

Новый вид зароботка у иностранцев: специально бежать в едущую машину на пешеходном переходе

Avia.pro - СМИ В Королеве, подмосковном городе, набирает популярность странная схема заработка: инсценировки ДТП с участием детей-иностранцев.

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