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Замглавы МИД Вершинин: Россия продолжит работу по обмену пленными с Украиной в существующих форматах

Замглавы МИД Вершинин: Россия продолжит работу по обмену пленными с Украиной в существующих форматах

Москва продолжит работу по обмену пленными с Украиной в существующих форматах. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

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