Омичей наказали за публикацию в Телеграме видео с БПЛА. Как сообщили в полиции, несколько человек привлечены к административной ответственности за публикацию кадров атаки беспилотников на Омск 8 октября.
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