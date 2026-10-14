ФСБ: оружием нападавших на подмосковный «Крокус-Сити» обеспечили баталхаджинцы ФСБ утверждает, что члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева» обеспечили автоматическим оружием и боеприпасами террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.