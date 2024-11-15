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  • Людмила Ненашева
    Нам, видимо, не хватает тех нелегалов, которые уже сегодня оккупировали нашу страну!В Астрахани могут...
  • Николай
    Было татаро-монгольское иго, сейчас среднеазиатское.В Астрахани самым...
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    Да забыть это заезжее слово "борется". Тут работать надо коль нанялся. У кого лучше получается материально поощрять. ...Старший лейтенант...

Астраханцы выиграли три медали чемпионата России по рукопашному бою

Астраханцы выиграли три медали чемпионата России по рукопашному бою

И помогли нашему региону стать третьим в общекомандном зачете. В Москве прошел чемпионат России по рукопашному бою, собравший около 300 спортсменов из 39 регионов страны, в том числе и Астраханской области.

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