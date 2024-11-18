Новая неделя обещает быть нервной

Открытие сегодняшних торгов состоится на отрицательной стороне, чему способствуют последние новости. Как отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», ожидается давление со стороны продавцов, внебиржевой рынок уже реагирует на новости о разрешении США и других западных стран на использование Украиной дальнобойных ракет.