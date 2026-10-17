Честный разговор Делягина и Гурулёва: "Какая задача у чиновника? Ничего не делать". Как заметил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, сегодня главу района найти практически невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ингвар Коротков: ...
- Ингвар Коротков: ...
- Сергей Мардан: Он...
Всем всё понятно, а воз и ныне там. Как люди с зарубежными паспортами становятся чиновниками и допускаются к решению вопросов, связанных деньгами? Нам Чубайса мало?
а де интересно были наши контролеры всякие? у нас вонючего ипэшника прессуют за какие то грошовые недоплаты по налогам и любое разрешение месяцами ждать надо, а тут смело миллиарды доверяют гражданам сша и прокатывает...
В России две беды - чиновники и оборотни в погонах.
Хотели "свободы" и "истинной" дерьмократии - кушайте!
Неее, ребята! Главное занятие и специальность чиновника не безделие, отнюдь! Их специальность и главное занятие, даже предназначение, функция, даже служебный долг, если хотите - заниматься СИНЕКУРОЙ! В этом их истинное предназначение в Государстве Российском!
отменить депутатскую неприкосновенность и судейскую.. все встанет на свои места..
Просто чиновники забыли кто они. И считают себя пупами земли Которым всё позволено. И за это как правило, ни чего не будет. Откупятся, либо отмажут. Феликса нужно, Дзержинского. И вышку за коррупцию. Одного, двух обнулят, остальные может задумаются. Как-то так.