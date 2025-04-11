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Царьград

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Самолёт из США, аналогичный судну Трампа, приземлился в Санкт-Петербурге

Самолёт из США, аналогичный судну Трампа, приземлился в Санкт-Петербурге

Самолёт из США, идентичный борту спецпосланника Трампа Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге. Это событие совпало с поступающими сообщениями о возможном визите Уиткоффа в Россию, по данным FlightRadar24.

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