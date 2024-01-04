Атаки на Белгород – провокация, чтобы впарить всю территорию Незалежной.

Какие у вас мысли возникли от удара по Белгороду 30 декабря? ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
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