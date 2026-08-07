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В Крыму обезвреживают подбитый катер ВСУ

В Крыму обезвреживают подбитый катер ВСУ

В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию У берегов Ялты был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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