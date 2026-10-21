Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам рассмотрела поправки, согласно которым Комитет по водным ресурсам переименуют в Комитет по земле и воде и выведут из подчинения министерству территориального управления, а Комитет по управлению госимуществом станет Комитетом по управлению госактивами.