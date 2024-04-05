Кипит работа по благоустройству в сельских поселениях района. В Филоновской станице вторую неделю ведут работы по щебневанию обочин и выравниванию грунтовых дорог поселения.
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Кипит работа по благоустройству в сельских поселениях района. В Филоновской станице вторую неделю ведут работы по щебневанию обочин и выравниванию грунтовых дорог поселения.