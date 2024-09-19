БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Наши мигранты придерживаются той же политикеКиев взял на воор...
  • Леонид Никоноров
    Она у них никогда не прекращалась!!! Спасибо Хрущёву, который всю эту мразь амнистировал, а Штаты " подкормили " мора...Киев взял на воор...
  • Олег Щепанов
    А что вы хотели от жидобандеровца?????Киев взял на воор...

На Канарах тоже светит солнце свободы... Но греет оно не всех

На Канарах тоже светит солнце свободы... Но греет оно не всех

Деньги ваши, будут наши Испания страдала и страдает от сепаратизма едва ли не больше всех остальных стран Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
Ну хоть с чего то нам надо начинать? Свободу Канарам! Да здравствует канареечная революция!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх