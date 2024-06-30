В Петербурге прошел XIV Международный молодежный юридический форум

На площадке юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета собрались молодые юристы, преподаватели, эксперты из разных областей, представители власти и бизнеса На панельных дискуссиях обсудили требования компаний к высококвалифицированному современному юристу, защиту прав в разных областях, регулировку правовых отношений в России и за рубежом.