Доллар и евро упали на 2%. Как долго будет укрепляться рубль в 2024 году?

Курс доллара на Мосбирже 11 января опускался до 88,5 рубля. Евро тоже подешевел. По оценке аналитика Михаила Васильева, за неполные две недели года курс рубля укрепился к этим иностранным валютам уже на 2%.
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