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Доллар и евро упали на 2%. Как долго будет укрепляться рубль в 2024 году?

Доллар и евро упали на 2%. Как долго будет укрепляться рубль в 2024 году?

Курс доллара на Мосбирже 11 января опускался до 88,5 рубля. Евро тоже подешевел. По оценке аналитика Михаила Васильева, за неполные две недели года курс рубля укрепился к этим иностранным валютам уже на 2%.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Практика показывает, что все &quot;улучшения жизни&quot; будут продолжаться  ровно до выборов.
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