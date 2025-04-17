Элизабет Абраамян вернется на международную арену после 3-летнего перерыва

Четырежды чемпионка России Элизабет Абраамян и чемпион Европы Максим Гребнев примут участие в теннисном турнире в Тунисе, ставшем первым международным событием для русских спортсменов после трехлетнего перерыва.
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