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«Локомотив» может подписать 22-летнего вингера Педриньо. Он лучший бомбардир «Америки» в сезоне

«Локомотив» может подписать 22-летнего левого вингера Педриньо Перейру. По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб близок к подписанию контракта с бразильцем, который сейчас выступает за «Америка Минейро» на правах аренды из «Ред Булл Брагантино».

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