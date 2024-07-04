В России призвали популяризировать идею сохранения архитектурного наследия

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил учредить специальный государственный знак для волонтёров, активистов и организаций, добровольно спасающих архитектурно-бытовое разнообразие городов России.
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