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Китай

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Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном анализу и изучению экономической ситуации и работе в этой области

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в пятницу провело заседание, на котором была проанализирована и изучена нынешняя экономическая ситуация и работа в этой области.

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