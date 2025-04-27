Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном анализу и изучению экономической ситуации и работе в этой области

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в пятницу провело заседание, на котором была проанализирована и изучена нынешняя экономическая ситуация и работа в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)