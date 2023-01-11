Independent: ВСУ не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР

Вооруженные силы Украины не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и бронетранспортеров.
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