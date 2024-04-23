Великий Новгород - это не только кремль

Рядом с монументом Победы, который возведён на холме в честь освобождения города от фашистов в Великой Отечественной войне, стоит ещё один древний приход и памятник архитектуры – церковь Святой Троицы 14 века.
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