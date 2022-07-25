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Фанаты Apple недовольны новыми условиями распродажи iPhone 13, iPhone 12 mini, Apple Watch SE, AirPods Pro и AirPods в Китае

Фанаты Apple недовольны новыми условиями распродажи iPhone 13, iPhone 12 mini, Apple Watch SE, AirPods Pro и AirPods в Китае

Компания Apple сегодня опубликовала объявление в официальном китайском магазине App Store, объявив о грядущей летней распродаже.

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