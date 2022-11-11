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Вторая лига может вернуться к системе «весна – осень» с 2024 года

Стало известно, когда Вторая российская лига может вернуться к системе «весна – осень». Данный вопрос обсуждается как в ФНЛ, так и в РФС, сообщает «РБ Спорт».

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