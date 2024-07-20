NBS: стрелявший в Трампа изучил местность с помощью дрона перед покушением

Житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, которого подозревают в стрельбе в кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге, использовал дрон для изучения места его проведения за несколько часов до покушения, сообщает NBS News, ссылаясь на источник.