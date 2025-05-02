Депутат Аксененко: тарифы ЖКХ с 1 июля проиндексируют в среднем на 11,9 процента

Ситуация в регионах при этом будет разниться Тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
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