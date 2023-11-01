Ванилла SU
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Ванилла SU

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Сложно подобрать одежду, когда еще не весна, но уже и не зима: в пуховике, свитерах и шапках жарко, а в тренче, юбках и туфлях холодно.

Сложно подобрать одежду, когда еще не весна, но уже и не зима: в пуховике, свитерах и шапках жарко, а в тренче, юбках и туфлях холодно.

﻿﻿Хотя времена года обычно делятся на «весна/лето» и «осень/зима», несколько месяцев в году мы оказываемся в растерянности – переходить на легкую одежду еще рано, а в жару уже жарко пуховики и ботинки.

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