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Царьград

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Зоотехник Московского зоопарка объяснил секрет кровообращения жирафов

Зоотехник Московского зоопарка объяснил секрет кровообращения жирафов

В Московском зоопарке зоотехник Евгения Шпилёва рассказала о том, как уникальное строение кровеносной системы помогает жирафам преодолевать гравитацию, обеспечивая кровоснабжение мозга.

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