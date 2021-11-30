Месси – лучший форвард по версии ESPN, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й, Депай – 7-й, Морено – 10-й

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ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров. В список десяти лучших форвардов вошли: 1) Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м); 2) Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед», 3); 3) Килиан Мбаппе («ПСЖ», 2); 4) Мохамед Салах («Ливерпуль», 5); 5) Неймар («ПСЖ», 4); 6) Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7); 7) Мемфис Депай («Лион»/«Барселона», вне рейтинга); 8) Кай Хавертц («Челси», был шестым в прошлогоднем рейтинге атакующих полузащитников); 9) Душан Тадич («Аякс», вне рейтинга); 10) Жерар Морено («Вильярреал», вне рейтинга).