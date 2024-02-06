«Рособоронэкспорт» начал переговоры о производстве БПЛА в ряде стран

«Рособоронэкспорт» проводит с партнерами переговоры по локализации производства российских беспилотников в ряде стран, есть проекты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил 6 февраля журналистам глава компании Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.