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Петербургский дневник

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Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором

Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором

Блогерша отметила, что ее главная обязанность – быть рядом с детьми и заниматься их воспитанием Известная блогерша Елена Блиновская отказалась от последнего слова в Савёловском суде перед оглашением приговора.

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