Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором

Блогерша отметила, что ее главная обязанность – быть рядом с детьми и заниматься их воспитанием Известная блогерша Елена Блиновская отказалась от последнего слова в Савёловском суде перед оглашением приговора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии