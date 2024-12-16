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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Пари НН» Тихий отказал «Гоа»: «Удивило, что индийский клуб предложил условия выше, чем во второй восьмерке РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, маленький ребёнок – не рискнул» 

32-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Пари НН». «Был удивлен, что индийский клуб предложил условия, которые повыше, чем в командах второй восьмерки РПЛ.

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