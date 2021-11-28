WitchSpring3 Re:Fine — The Story of Eirudy: Обзор

Главная героиня этой игры, ведьмочка по имени Эйруди, живёт в лесу и делает кукол, но при этом сама так похожа на няшную куколку с большими фиолетовыми глазами, что хочется наряжать её в разные платьица и любоваться костюмами школьницы… Ну, в общем, вы поняли, почему каждый поклонник аниме, тян и вот этого всего, чего не переносят на дух настоящие суровые мачо, должен познакомиться с WitchSpring3 Re:Fine — The Story of Eirudy — тем более что она стала первой игрой в этой достаточно известной серии корейских мобильных RPG, которая посетила PC.