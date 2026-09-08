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Царьград

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Врач Уланкина посоветовала сбалансированный рацион для зимы

Врач Уланкина посоветовала сбалансированный рацион для зимы

Врач Ольга Уланкина рекомендует сбалансированный рацион в осенне-зимний период: белки, жиры, овощи и фрукты.

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