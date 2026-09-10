В Волгоградской области вечером 10 сентября объявили ракетную опасность

В Волгоградской области вечером 10 сентября в 21:34 была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили жителям региона посредством смс-уведомлений от службы РСЧС, как сообщает Волгоградское издание.
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